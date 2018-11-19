Başkan Şirin Turgutlu'da cami açılışına katıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, hayırsever Mehmet Atak tarafından yapımı tamamlanan Çıkrıkçı Mahallesi Ensar Camii'nin açılış törenine katıldı.

Çıkrıkçı Mahallesi'nde hayırsever Mehmet Atak tarafından yapımı tamamlanan Ensar Camii dualarla ibadete açıldı. Açılışa Kaymakam Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, İlçe Müftüsü Fethullah Yavuz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını müftü Fethullah Yavuz yaptı. Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da hayırseverlerimizin, mahalle muhtarlarımızın, halkımızın ve cemaatimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Câmilerimize nâmahrem elinin değmemesi, ezan seslerinin bu topraklar üzerinde ebediyen inlemesi, maddî ve mânevî îmar ile mümkün olacaktır. Bu vesileye dileğim o dur ki Yüce Rabbim bizlere cenaze namazları değil, şükür namazları, bayram namazları kıldırmayı nasip etsin" dedi. Kaymakam Uğur Turan ise caminin hayırlı olmasını temenni ederek yapımında emeği geçen hayırsever Mehmet Atak'a bir teşekkür belgesi takdim etti.

Kurdelenin kesilmesinin ardından dualarla ibadete açılan Ensar Camii'nde Cuma namazının kılınmasının ardından tören sona erdi.