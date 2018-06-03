Başkan Şirin, Turgutlulu eğitimci-yazar Çapkıner’i andı

Sahur programında Çapkıner, dualarla anıldı.

Ülkü Ocakları Turgutlu İlçe Başkanlığı, geçtiğimiz hafta vefatıyla Turgutlu’yu yasa boğan Rahmi Çapkıner’e ithafen sahur programı düzenleyerek, sevenlerini bir araya getirdi. Programa Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Başkan Yardımcısı İskender Tunç, belediye meclis üyeleri Ömer Sakı, Yaşar Kozak ve Mustafa Yavaş, Ülkü Ocakları Turgutlu İlçe Başkanı Cemal Gürefe ile ocak gençleri, birim müdürleri, Çapkıner’in ailesi ve sevenleri katıldı. Çapkıner’in vefatından duyduğu üzüntüyü belirterek, ailesine ve sevenlerine tekrar baş sağlığı dileyen Başkan Şirin, “Turgutlumuz çok değerli bir hocasını yitirdi. Ani vefatı hepimizi derinden üzdü. Bugün dualarımız Hakk’ın rahmetine kavuşan değerli büyüğümüz Rahmi Çapkıner içindir. Kendisi ’Duruş’ adlı kitabıyla liderimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kaleme almış, ardında ’Duruş’ gibi altına imza attığı pek çok eseri bizlere miras bırakmıştır. Allah kendisinden razı olsun, Rabbim gani gani rahmet eylesin. Gönlümüzdeki yeri bambaşkadır. Onu kişiliğiyle, dik duruşuyla ve dava adamlığıyla hatırlayacağız. Bu gece de ülkü ocağımız böyle bir organizasyonla ahde vefa göstermişlerdir. Değerli kardeşim Cemal Gürefe ve ekibine teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Cemal Gürefe de katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, “Turgutlu çok önemli bir değerini yitirdi. Bu vesileyle kendisini rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyoruz. Ruhu şad olsun” dedi.