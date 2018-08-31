Başkan Şirin Turgutluspor’la buluştu

Cumartesi günü deplasmanda Bağcılarspor ile sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak olan Turgutluspor, zorlu karşılaşma öncesinde düzenlenen akşam yemeğinde moral depoladı. Yemek sonrasında takıma başarılar dileyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “Tüm Turgutlu halkı artık ligin başlamasını bekliyor. Bizi temsil eden ve bizim marka değerimiz olan bir takımsınız. Son iki üç sezondur Turgutluspor hep belirli bir standartlara gelmeye çalıştı. Önce ekonomik olarak bir eşik geçildi. Bu sene artık inşallah bu sıkıntıların bittiği, başarıların ardı ardına geldiği bir Turgutluspor bekliyoruz. Bu anlamda sizlere güveniyorum, inanıyorum. Hem başkanımızın hem yönetimin hem de hocamızın sizlere olan inancını da biliyorum. İyi bir takımsınız, grubumuz içerisinde de iyi bir takım olarak gösteriliyorsunuz. Siz kağıt üzerinde ne kadar iyi olursanız olun ama önemli olan sahada iyi olmak. Bunun içinde sahada var olan herşeyinizi ortaya koymanız gerekiyor. Buna yürekten inanıyorum, çünkü iyi bir hazırlık dönemi geçirdiniz. Futbolda her türlü sonuç var ama formanın sonuna kadar terletildiği ve mücadele edildiği başarı zaten gelecektir. Sizlere inancım tam ama sezona iyi başlamakta bunun olmazsa olmazlarından. Cumartesi günü deplasmanda çıkacak olduğunuz Bağcılarspor karşılaşmasından da 3 puan ile döneceğinize inanıyorum. Güzel bir finalin ilk startını da Cumartesi günü vermiş olacağız. Sonuç ne olursa olsun bizler her zaman sizlerin yanındayız, hepinize kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon geçirmenizi diliyorum” dedi.

Gamalı Köftecisinin organize ettiği yemeğe Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kulüp Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Sezer, kulüp yöneticileri, teknik direktör Erdal İşkar, teknik heyet ve futbolcular katıldı.