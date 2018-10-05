Başkan Şirin Uygunel'in yüzünü güldürdü

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu'nun sevilen simalarından biri olan Mehmet Uygunel'in talebini yerine getirerek kendisine tekerlikle sandalye hediye etti. Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı yürümekte sorun yaşayan Mehmet Uygunel'e sandalyesini teslim eden Başkan Şirin, “Mehmet ağabeyimiz Kasabamıza mal olmuş sevilen biri. Onu mutlu olduysa bizlerde mutlu olduk” dedi.

Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla Turgutlulu vatandaşların taleplerini yerine getiren Turgutlu Belediyesi, son olarak verdiği tekerlekli sandalye desteği ile 65 yaşındaki Turgutlu'nun sevilen simalarından olan Mehmet Uygunel'in yüzünü güldürdü. Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı yürümekte zorluk çeken, ailesi ile birlikte yaşayan Mehmet Uygunel'in evini ziyaret eden Başkan Şirin, Uygunel'e sandalyesini teslim etti. Başkan Şirin'e ziyaretinde Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül eşlik etti.

Mehmet Uygunel'i kendisinin de çok sevdiğini belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Mehmet ağabeyimizi kasabamıza mal olmuş her kesimden vatandaşlarımızca çok sevilen bir isim. Kendisinin rahatsızlandığını yürümekte zorluk çektiğini duyunca üzüldük.Turgutlu Belediyesi olarak kendisine bundan sonraki yaşamını kolaylaştıracak olan tekerlekli sandalye hediye edelim dedik. Kendisinin her zaman yanındayız, kendisini tüm Turgutlu olarak çok seviyoruz. Tekerlekli sandalyeyi Allah yi günlerde kullanmak nasip etsin” dedi.

Mehmet Uygunel'in ablası Zeynep Kütüklü de Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ederek, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Ağabeyimi artık daha rahat bir şekilde gezdirme imkanı bulacağız. Kendisi gezmeye seven biri. İnşallah kendisi bundan sonra daha rahat edecek.” şeklinde konuştu.