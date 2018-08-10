Başkan Şirin’den Cumhuriyet Caddesi sakinlerine bayram müjdesi

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şirin, cadde esnafına ve vatandaşlara müjde vererek, Kurban Bayramı’na kadar yolun büyük bir bölümünü kullanıma açacaklarını belirtti.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Yavaş, Fen İşleri Müdürü Yasemin Özay Sungur ve ekibiyle birlikte Cumhuriyet Caddesi’nde devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Cadde üzerinde esnaf ve vatandaşlar ile sohbet ederek, talepleri dinleyen Başkan Şirin, Kurban Bayramı öncesinde çalışmaların büyük bir bölümünün tamamlanacağını müjdeledi. Pazartesi gününden itibaren ışıklandırma çalışmalarının başlayacağını belirten Başkan Şirin, “Cumhuriyet Caddesi’ndeki çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Akçakmak yolunun kesiştiği noktadan eski Manisa yolunun kesiştiği noktaya kadar olan kısımda parke çalışmalarını tamamladık. Burada hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Pazartesi gününden itibaren cadde üzerinde ışıklandırma çalışmalarımız başlıyor. Allah nasip ederse de yolun büyük bir bölümünü Kurban Bayramı’na kadar kullanıma açacağız. Cumhuriyet Caddesi bittiğinde her haliyle Turgutlu’da bir fark oluşturmuş olacak. Gerek parke taşları, gerek ışıklandırması gerek de peyzajı ile gecesi gündüzü ayrı bir güzel görünüme sahip olacak. Şu anda ekiplerimiz eski Manisa yolunun kesiştiği noktaya kadar ilerlediler. Proje bitip yol tamamlandığında cadde üzerinde 15 bin metrekare parke taşı çalışması yapmış olacağız. Ortaya çıkacak olan güzel çalışma Turgutlu’muza hayırlı olsun” dedi.

Cadde üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlar da çalışmalardan çok memnun kaldıklarını, Cumhuriyet Caddesi’nin Turgutlu’da fark oluşturacak bir proje olduğunu dile getirdi.