Başkan Şirin’den Ergenekon’a battı-çıktı müjdesi

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, geçtiğimiz aylarda girişimlerde bulunarak kamuoyuyla paylaştığı Ergenekon Kağvşağı’nda dair önemli açıklamalarda bulundu. Projede kredilendirme ve ihale aşamasına geldiklerini müjdeleyen Başkan Şirin, “Ergenekon Kavşağı’na yapacağımız projeyle ile geçen hafta Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdik. Turgutlu Belediyesi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde olan süreci tamamladık. Şuan işin İller Bankası ayağındayız. İller Bankası Genel Müdürlüğü ile bir görüşme yaptık. Yaşanan son olaylardan sonra biraz sıkıntılar oldu. Her ne şekilde olursa olsun biz bu krediyi kullanacağız ki bu bir zorunluluk haline geldi. İller Bankası’ndan bu hafta içerisinde kredi çıktığı andan Turgutlu Belediyesi olarak hemen ihale aşamasına gireceğiz. Yapım ihalesinin arefesindeyiz. İhalesini yaptıktan sonra yürüyoruz dediğimizde süreç istediğimiz gibi giderse iki ay içerisinde orada kazmayı vurmuş olacağız. Allah nasip ederse iki ay içerisinde çalışmalara başladığımız takdirde, hedefimiz yeni yılın ilk aylarında projeyi tamamlamak ve Ergenekon Mahallesi Battı-Çıktı Kavşağı’nı tamamlayarak, hizmete açmak olacak” dedi. Diğer yandan geçen gün mevcut bölgede yaşanan elim trafik kazasına dair üzüntülerini dile getiren Başkan Şirin, “Çok üzücü bir hadiseyle gencecik evlatlarımızı kaybettik. Başka canlar gitmesin. Allah gani gani rahmet eylesin” dedi.