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18 Mayıs 2018 12:49

Başkan Şirin’den milli heyecana destek

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medya hesaplarından gelen isteklere kayıtsız kalmayarak Irlamaz Rekreasyon Alanı’na kuracakları dev ekrandan Fenerbahçe-Zalgiris karşılaşmasını naklen yayınlayacağı müjdesini verdi.

Başkan Şirin’den milli heyecana destek

18 Mayıs 2018 12:49


Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda kurdukları dev ekranla Turgutlulu sporseverleri bir araya getirerek Fenerbahçe Basket Takımı’nın THY Euroleague Final Four heyecanına ortak olan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, sosyal medya hesaplarından gelen taleplere yine kayıtsız kalmadı. Türkiye saatiyle bugün saat 19:00’da başlayacak olan milli heyecana tüm takipçilerini ve Turgutlulular’ı davet eden Başkan Şirin, “Basketboldaki Milli gururumuz Fenerbahçe’yi bu akşam da yalnız bırakmıyor, Turgutlu olarak destek oluyoruz. Türk Milli heyecanını hep birlikte yaşamak için Irlamaz Rekreasyon Alanımız’a dev ekran kuruyoruz. Geçtiğimiz yıl bu heyecanı meydanda yaşamış, yaşatmıştık. Ramazan Ayı dolayısıyla hemşerilerimizin daha rahat edebilmeleri adına, Irlamaz’ın daha serin olacağı düşüncemizle yer değişikliğinde bulunduk. Bu anlamda özellikle Facebook ve Twitter üzerinden şahsıma gelen mesajlarla bizlerden destek isteyen gençlerimizi ve tüm halkımızı Şanlı Türk Bayraklarımızla Türkiye temsilcimiz Fenerbahçe’yi desteklemeye, tek yürek olmaya davet ediyorum” dedi.




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