Başkan Şirin’den ormanlık alanda çıkan yangına yakın takip

9 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde Çatalköprü, Yukarıbozkır ve Aşağıbozkır Mahalleleri arasında bulunan Sazlıdere Mevkii ormanlık alanda nedeni henüz belirlenemeyen yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de Kaymakam Uğur Turan ve Jandarma Komutanı Muhammet Evren ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Konuya dair açıklama yapan Başkan Şirin, ”Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerimiz ve Turgutlu Belediyesi ekiplerimizce de destek verdiğimiz, İzmir ve Manisa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 30 arazöz, 5 helikopter ve 1 amfibi uçağı ile müdahale edilen Sazlıdere Mevkii’ndeki orman yangını çok şükür kontrol altına alındı. Yangının başladığı ilk andan itibaren bölgeye çok sayıda ekip takviyesi yapıldı. Kaymakamımız ve Jandarma Komutanımız ile birlikte alana intikal ederek gelişmeleri yakından takip ettik. Bölge halkımıza, mahalle muhtarlarımıza ve Turgutlumuz’a geçmiş olsun. Gerek Manisa’dan gerek İzmir’den ilçemizde canla başla çalışan tüm personele teşekkür ediyorum. Allah beterinden korusun” dedi.