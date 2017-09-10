Başkan Şirin’den şampiyon boksörlere tebrik

Makedonya’da düzenlenen Gençler Kick Boks Avrupa Şampiyonası’nda mücadele ederek gençler 91 kilogramda kategorisinde Avrupa 2.’si olan Muay Thai Spor Kulübü sporcusu Yusuf Kılıç ve gençler lowkick 75 kilogram kategorisinde Avrupa birincisi olan Özaydın Spor Kulübü Sporcusu Eren Gökmen, Turgutlu’ya çifte mutluluk yaşattı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, kente büyük gurur yaşatan sporcular için tebrik mesajı yayınladı. Şirin, "Her zaman dediğimiz gibi Turgutlumuzda böylesi azimli ve başarılı gençlerin yetişmesi, onların gerek ülkemizde gerekse yurt dışında başarılar elde etmeleri bizleri oldukça gururlandırıyor. Bu anlamda ilçemizi Makedonya’da başarıyla temsil eden, şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızı okutan, bizlere bu gururu ve mutluluğu yaşatan Yusuf Kılıç ve Eren Gökmen kardeşlerimi gönülden kutluyorum. Bu başarıda emekleri yadsınamaz antrenörlerini ve ailelerini de tebrik ediyorum. Umuyorum ki sporun pek çok dalında Turgutlumuzda nice Yusuflar ve Erenler yetişecek, ilçemiz spor kenti olarak ülkemizde ve yurt dışında ses getirmeye devam edecek” dedi.