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04 Temmuz 2018 14:57

Başkan Şirin’den sevindiren jest

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, hayali kıspet giyip güreşlere katılmak olan down sendromlu Melih Atalan’ın isteğini geri çevirmeyerek ona kispet hediyen etti.

Başkan Şirin’den sevindiren jest

04 Temmuz 2018 14:57

Ayrıca Başkan Şirin, ayrıca önümüzdeki hafta başlayacak olan belediye takımının katılacağı Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne Melih’i de göndereceklerini belirterek çifte jest yaptı.


Turgutlu’nun sevilen simalarından olan down sendromlu Melih Atalan’ın bir hayali daha gerçeğe dönüştü. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Melih’in hayali olan kıspet ile güreşlere katılma isteğini karşılıksız kalmadı. Melih’e çok istediği kıspeti hediye ederek bir jest yapan Başkan Şirin, “Melih, bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Her engelli vatandaşımız gibi onun da bizde yeri apayrı. Duyduk ki kendisi kispet giyerek güreşlere katılmak istiyor. Bizler de onun bu isteğini kırmadık. Kispeti hediye ettik. Kendisini ekibimizle birlikte önümüzdeki hafta başlayacak olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne göndererek, misafir edeceğiz. Melih için ne yapsak az kaldır. Kispetini de iyi günlerde kullansın” dedi. Melih’in annesi Gülseren Atalan da “Belediye Başkanımız Turgay Şirin’e çok teşekkür ediyorum. Kispet giymek Melih’in hayallerinden biriydi. Bizleri çok duygulandırdı çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.




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