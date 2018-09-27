Başkan Şirin'e hemşerilerinden hizmet teşekkürü

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kahveciler Odası Başkanlığı'nın düzenlediği programların ardından Kuşlar, Kabaçınar ve Çıkrıkçı Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Şirin, Turgutlu Belediyesi'nin devam eden çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verirken, hemşerileri de mahallelerine ve Turgutlu'ya yapılan hizmetleri için kendilerine teşekkür etti.

Turgutlu Kahveciler Odası Başkanlığı'nın Kuşlar, Kabaçınar ve Çıkrıkçı Mahalleleri'nde düzenlediği programın ardından mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerine devam eden projeler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana memleketimiz için taş üstüne taş koyabildiysem ne mutlu bana. Bizler 61 mahallemize görev süremiz boyunca eşit hizmet anlayışı ile yaklaştık yaklaşmaya da devam ediyoruz. Mahallelerimizin eksiklerine yönelik çalışmalarımız halen daha devam ediyor. Muhtarlarımız bizlere mahallemizde herhangi bir konuda eksiklik var bu sıkıntıyı giderelim dediğinde ben elimden gelen varsa yaptım, yapmaya da devam edeceğim. İşte Kuşlar Mahallemizde bulunan camimize yaptığımız destekler burada. Yine de bir sıkıntı var ise bunu çözüme kavuştururuz. Kabaçınar Mahallemizde Büyükşehir ile birlikte gerçekleştirdiğimiz dere ıslahı sonunda mahallemizde artık yağışlı havalarda su baskınları yaşanmayacak” dedi.

Başkan Şirin daha sonra sözlerine şu şekilde devam etti: “Turgutlulu mahalle muhtarlarımız, Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Turgutlu Belediyesi olarak 17-18-19 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek tarım fuarında bir stand açacağız. Burada memleketimizin ürünleri dış ülkelere tanıtma imkanı bulacağız. Ürünlerimizdeki rekolteyi, üretim zamanlarını anlatacağız. Bir nebze sizlerin emeğine destek olmak amaçlı orada olacağız. Muhtarlarımız sizler adına orada bizlerle birlikte olacak. Burada bizlerin amacı gönüller arası köprüler kurmak. Bugün makamlar mevkiler hiç önemli değil. Asıl olan bu memlekete bu devlete hizmet etmek, hayırlara vesile olmaktır. Bizlerle birlikte olduğunuz için bizlere bu imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum”

Belediye Başkanı Turgay Şirin daha sonra Kabaçınar Mahalle Muhtarı Üzeyir Ergül'ün evine ziyarette bulundu. Ev halkıyla sohbet eden Başkan Şirin, geçtiğimiz günlerde sünnet olan Muhtar Ergül'ün oğlu Ahmet Furkan'a uzun ömürler dileyerek aileyi de tebrik etti.