Başkan Şirin’in söz verdiği projede geri sayım başladı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’in seçim vaatleri arasında yer alan avcılık ve atıcılık sporuna gönül verenlerin kullanacağı Poligon sahasının çalışmalarına başlanıldı. Alanın yapılacağı bölgede incelemelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e Manisa Büyükşehir Meclis Üyesi ve aynı zamanda Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Yetkilisi Mehmet Palabıyık, Turgutlu Avcılar ve Atıcılar Merkezi İhtisas Kulübü Dernek Başkanı Zekeriya Gürel, Marangozlar Odası Başkanı Ali Lalaseven ile avcılar ve atıcılar kulübü dernek üyeleri de eşlik etti. Alanda bir açıklama yapan Başkan Şirin, “Bilindiği üzere trap ve skeet atış sporcularının idman ve müsabaka yapabilecekleri ayrıca kolluk kuvvetlerimiz olan emniyet ve jandarmamıza atış talimi yapabilecekleri tamamen korunaklı ve güvenlikli bir saha ilçemizde bulunmamakta olması, yıllardır bir sorun haline geliyordu. Yıllardır atış sporcularımızdan gelen talepler ve Turgutlu Avcılar ve Atıcılar İhtisas Klubümüzün, mal müdürlüğünden ecrimisil yoluyla kullanmış oldukları alanın planlı ve lisanslı trap alanına dönüştürülmesi talebi doğrultusunda Belediyemiz Başkanlığınca yapılan incelemelerde gerek doğal topografik durum gerekse şehir merkezinden ve yapılaşmalardan uzaklığı sebebiyle izole bir alan konumunda olan bölgenin trap ve skeet atış alanı yapılmasına yönelik çalışmalara başladık. Bu konuda 13/02/2018 tarih 68 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile spor alanı imar planı onaylanmış ve askı süreleri sonunda resmiyete kavuşmuştur. Parsel üzerinde trap ve skeet atış poligonu, tek kurşun atış noktaları, oluşturulacak” dedi.

Poligon alanında resmi müsabakaların düzenlenmesi amacıyla bir tesis inşaa edileceğini belirten Başkan Şirin, “Tesis içerisinde yönetim merkezi, hakem odaları, bay ve bayan olarak soyunma odaları ve duş alanları, bay-bayan-engelli olmak üzere tuvaletler, malzeme deposu ve sporseverlerin ve ailelerin de güzel vakit geçireceği kafeterya ve teras alanları ile otopark sorunu bulunmayan bir tesis kazandırmış olacağız. Verdiğimiz bir sözü daha yerine getirecek olmanın haklı gururuyla Trap ve Skeet Atış Alanı’nın şimdiden ilçemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Çalışmaları inceleyen Başkan Şirin, alanın 15 dönüm arazi üzerine kurulacağını da sözlerine ekledi.