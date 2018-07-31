Başkan Uçak galerici esnafının sorunlarını dinledi

Göreve ilk geldiği günden beri Alaşehir’in geleceğine yatırım yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak esnaf ziyareti kapsamında galerici esnafıyla bir araya geldi. Yaklaşık 200 galericinin katıldığı programda galerici esnaflarının sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Uçak, esnafların sorunlarını not aldı. Alaşehir için yatırımların katlanarak artacağı sözünü veren Uçak, kendisine destek olan Alaşehirlilere teşekkür etti. Başkan Uçak daha Alaşehir 2. Galericiler Sitesi Başkanı Mehmet Akgün ile sohbet etti.