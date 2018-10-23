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Başkan Uçak gazetecileri unutmadı

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.


Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle ilçede aktif olarak görev alan basın mensuplarını ziyaret ederek, günlerini kutladı.


Basın mensuplarına hediye takdiminde bulunan ve meslek hayatlarında başarılar dileyen Başkan Uçak, “Bu mutlu gününüzde yanınızda olmak isteyerek, toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna aktarmak adına önemli bir görevi üstlenen ilçemizde görev yapan basın mensuplarımız ile bir araya geldik. 7 gün 24 saat esasına dayalı, bıkmadan, yorulmadan layıkıyla yerine getirdiğiniz bir mesleğiniz var. Sizlerle gurur duyuyoruz. Halkımızın doğru bilgilendirilmesi ve haber alma hakkının gelişiminde büyük katkıya sahip olan, bu görev uğruna yaşadığı tüm zorluklara rağmen meslek ilkelerine sadık kalarak doğru habercilik görevini başarılı bir şekilde yerine getiren başta ilçemizde görev yapan basın mensuplarımız olmak üzere tüm gazetecilerin Dünya Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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