Başkan Uçak gençlerle kitap okudu

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Alaşehir Belediyesi’nin açtığı ücretsiz Yaz Spor Okulları’nın karate, futbol ve voleybol branşlarında kurs gören öğrenciler ile bir araya geldi. Yeni sezona hazırlanan ve kurs saatlerinden önce okuma alışkanlıklarını sürdürmek amacıyla kitap okuma etkinliği düzenleyen öğrencileri ziyaret eden ve onlarla yakından ilgilenen Başkan Ali Uçak, etkinlik kapsamında öğrencilerle birlikte kitap okumayı da ihmal etmedi.

Kitap okumanın önemine vurgu yapan ve öğrencilere nasihatlerde bulunan Başkan Uçak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hepimizin bildiği ’Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözüne layık, onun izinden giden gençlerimiz Yaz Spor Okullarımız sayesinde hem sportif faaliyetlerini yürütüyor hem de kitap okuyarak kültürel faaliyetlerini devam ettiriyor. Alaşehir Belediyemiz olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.