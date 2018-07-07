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07 Temmuz 2018 21:50

Başkan Uçak kendi şirket araçlarını vatandaşın hizmetine sundu

Belediye bünyesinde bulunan kamyon ve araçların yoğun bir mesai ile çalışması sebebiyle sondaj borularının taşınmasında şahsi şirket araçlarını da vatandaşların hizmetine sunan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak takdir topladı.

Başkan Uçak kendi şirket araçlarını vatandaşın hizmetine sundu

07 Temmuz 2018 21:50


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle, Alaşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ve mahallelerde içme suyu temini için yürütülen sondaj çalışmalarında kullanmak üzere sondaj boruları ve ek parçalarının alımını gerçekleştirildi.


Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, göreve geldiği günden bu yana ilçe merkezinde ve mahallelerde vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini gerçekleştirmek için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle başlattığı sondaj hamlesine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Alaşehir Belediyesi ilçe merkezi ve mahallelerde içme suyu temininde kullanmak üzere sondaj borusu ve ek parça alımı gerçekleştirdi.



“Vatandaşlarımıza hizmet etmek boynumuzun borcu"


Belediye bünyesinde bulunan kamyon ve araçların yoğun bir mesai ile çalışması sebebiyle sondaj borularının taşınmasında şahsi şirket araçlarını da vatandaşların hizmetine sunan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, ”İlçemizde hayata geçirdiğimiz ve yapmayı planladığımız projeler ile vatandaşlarımızın rahat bir yaşam sürmelerini sağlıyoruz. Alaşehir Belediyesi olarak temel vazifemiz vatandaşlarımız için daha güzel, daha yaşanılır bir şehir inşa etmek. Alaşehirimizin en ücra noktasında dahi hizmeti vatandaşlarımıza götürmek bizim boynumuzun borcu. Çalışmalarımızı sürdürürken bizlere vermiş olduğu sonsuz desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Yaşar Coşkun’a ve çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.




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