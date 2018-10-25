Başkan Uçak, Kurudere Mahallesi sakinleriyle buluştu

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, göreve geldiği günden bu yana, ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Kurudere Mahallesi Muhtarı Dursun Çelik ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Uçak, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek, çalışma yapılacak alanlarda incelemelerde bulundu. Başkan Uçak'a MHP ilçe yöneticileri, ilçe yöneticileri ve birim müdürleri eşlik etti. Ziyarette konuşan Uçak, ”Bizler büyük bir aileyiz ve bu ailenin her bir ferdine ulaşmanın gayretindeyiz. Bu nedenle, vatandaşlarımızın taleplerini çözüme kavuşturmak için ekibimle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizlerin ihtiyaçlarını, isteklerini yerine getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.