Başkan Uçak muhtarlarla buluştu

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Alaşehir'e bağlı 87 mahallenin muhtarı ile bir araya geldi.

‘19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle muhtarlarla bir araya gelen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'a Belediye Meclis Üyeleri, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Uğur Güzel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörü Mustafa Korkusuz, MASKİ İlçe Şefi Necati Abalı, Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Alaşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Himmet Güneş ve birim müdürleri eşlik etti.

Programda konuşma yapan Başkan Uçak, "19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesi ile; Devlet-Millet bütünleşmesinin tesisinde başrolde olduğu gibi, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahip olan, mahallelerinde belediye ile vatandaş arasında birer köprü vazifesi kuran değerli mahalle muhtarlarımız ile bir araya geldik. Demokrasimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız, seçilmiş oldukları mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi noktasında önemli bir görevi üstlenmektedirler. Alaşehir'e birlikte hizmet etmekten onur duyduğum başta ilçemizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere, halkımızın hizmetkarı olan tüm muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum” dedi.