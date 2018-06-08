Başkan Uçak öğrencilere karne dağıttı

2017-2018 Eğitim Öğretim yılının sona ermesiyle Manisa’nın Alaşehir ilçesinde karne sevinci yaşandı. Öğrencilerin karne heyecanlarına ortak olan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, , Celal Şükrü Sayınsoy Ortaokulu ve İlkokulu ile Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törenlere katılarak öğrencilere karnelerini takdim etti. Karnelerini Başkan Ali Uçak’ın elinden alan öğrencilerin mutluluğu dikkat çekti. Karne törenlerinin ardından Selahattin-Zuhal Barutçu Anadolu Lisesi’ni de ziyaret eden Başkan Ali Uçak, öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak adına belediye olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade ederek, “Gençlerimiz ülkemizin geleceği. Geleceğimizi daha parlak hale getirebilmek için, belediyemiz olarak elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bugün öğrencilerimiz karne heyecanı yaşıyor. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Şimdi tatilde hem ders çalışıp hem de dinlenerek önümüzdeki eğitim öğretim yılını da başarılı bir şekilde hazırlanacaklardır. Öğrencilerimize en büyük desteği veren öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.