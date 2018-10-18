Başkan Uçak sıcak asfalt çalışmalarını inceledi

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ulaşımda kaliteyi ve konforu artırmak için ilçe merkezi ve mahallelerde yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Beşeylül Mahallesi ve Akkeçili Caddesi üzerinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, personele kolaylıklar dileyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“87 mahalleye eşit hizmet”

Göreve geldikleri günden bu yana yürütülen çalışmalarda 87 mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Uçak, "Vatandaşlarımızın daha huzurlu bir kentte yaşamalarını sağlamak için ekiplerimiz ile birlikte çalışmalarımızı gece ve gündüz mesai gözetmeden aralıksız devam ettiriyoruz. Çalışmalarımızın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Çalışma alanlarında yaşayan mahalle sakinleri çalışmalardan son derece memnun olduklarını belirterek, Başkan Uçak ve ekibine teşekkür etti.