Başkan Uçak ve ekibi Ankara'da temaslarda bulundu

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, beraberindeki 10 otobüslük heyetle Ankara'da MHP Genel Merkezi, Anıtkabir ve Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Alaşehir Belediyesi'ne ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı personeller, belediye meclis üyeleri, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı ve aileleri ile birlikte MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Uçak hediye takdiminde bulundu

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından karşılanan ekip konferans salonuna geçti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Konferans Salonunda Alaşehir Belediyesi'nden gelen ekibi kabul edip önemli açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli, konferans salonunda yaptığı açıklamada, "2019 Yerel Seçimlerinden sonra aynı birlik beraberlik içerisinde sizleri burada görmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli ekip tarafından dakikalarca alkışlandı. Konferans sonrası Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'ye hediye takdim etti. Başkan Uçak ve ekibine teşekkür eden MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir'i ziyaret ettiler

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve beraberindeki heyet 10 otobüs ile gerçekleştirdikleri Ankara ziyaretinde Anıtkabir'i de ziyaret ederek dualar etti. Anıtkabir'de hatıra fotoğrafları çektiren ve nöbetçi muhafızların nöbet değişim törenlerini izleyen belediye personelleri duygusal anlar yaşadı.

Başbuğ Türkeş ve andımız unutulmadı

Anıtkabir ziyaretinin ardından, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Lideri Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden ekip Başbuğ'u dualarla andı. Kabristan ziyareti sonrasında yüzlerce belediye çalışanı hep bir ağızdan andımızı okuyarak güne damgasını vurdu. Başkan Uçak'ın öncülüğünde Anıtkabir ve Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ederek unutulmaz bir gün yaşayan ekip Başkan Uçak'a organizasyondan dolayı teşekkür etti.

“Üç hilali dalgalandıracağımıza söz veriyoruz"

Ankara turu sonrası bir açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Tüm belediye personelimiz ile birlikte MHP Genel Başkanımız, Bilge Lider Türkmen beyimiz Dr. Devlet Bahçeli'yi kutlu dergahımız olan MHP Genel merkezinde ziyaret ederek, yaklaşan yerel seçimler öncesinde hayır dualarını aldık. Liderimizin isteği doğrultusunda 2019 seçimlerinde siz değerli vatandaşlarımızın desteği ile Alaşehirimizde tekrar üç hilali dalgalandırmaya söz verdik" ifadelerini kullandı.