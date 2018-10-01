Başkan Uçak 'Yaşlılar Günü'nü kutladı

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Alaşehir Alzheimer Hastalığı Danışma Merkezi'nde tedavi gören büyükleri ziyaret ederek, yaşlılar gününü kutladı.

Yaşlılara çiçek ve hediye takdiminde bulunan Başkan Ali Uçak, "Yaşlılarımıza kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecekleri, güvenli ortamı hazırlamak hepimizin ortak görevidir. Yaşlılarımız, geçmişle bu günümüz arasında köprü kuran, yılların tecrübesini geleceğe aktaran en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılarımıza hizmet aynı zamanda insanlık görevidir. Yaşlılarımıza her türlü imkanı sunabilmek ve onlara hayatlarının geri kalan kısmında rahat ve sıkıntısız bir yaşam sağlayabilmek için gayret göstermeliyiz. Onlar bizim dünümüzle bugünümüz arasında köprüdür. Tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.