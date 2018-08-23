Başkan Uçak’tan Alaşehirlilere bayram hediyesi

Alaşehir’in gözbebeği Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yenileme çalışmaları tamamlandı. Meydan havuzunda yürütülen havuz genişletme, ışıklandırma ve ses sistemi çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ışıklı ve müzikli havuz sistemi vatandaşların coşkulu ilgisiyle hizmete açıldı. Açılışın ardından süs havuzunun başında toplanan vatandaşlar, arka fondaki müzik eşliğinde suların renklerle dansını ilgiliyle izlediler. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak da, vatandaşlarla birlikte havuzdaki ışıklı gösteriyi izlemeyi ihmal etmedi.

Açılışta konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Meydanımızda bulunan havuz modern bir tasarım ve teknolojik donanımlarla hazırlanarak bayramın ikinci gününde vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Vatandaşlarımızın, özellikle çocuklarımızın ilgisi bizleri de çok mutlu etti. Başta her projemizde olduğu gibi bu projemizde de bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine teşekkürlerimi sunar, ışıklı ve müzikli havuzumuzun tüm Alaşehirlilerimize hayırlı olmasını dileriz. Tüm vatandaşlarımıza keyifli seyirler dilerim" dedi.