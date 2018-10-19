Başkan Uçak'tan Alaşehirlilere doğalgaz müjdesi

Ş. arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokolün ardından Başkan Uçak ve beraberindekiler çalışmaların başlayacağı bölgelerde incelemelerde bulundu.

“Sevdamız Alaşehir, derdimiz hizmet” diyerek çıkmış olduğu yolda kısa sürede ilçede yaşayan binlerce vatandaşın birçok sorununa neşter vuran Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak bir soruna daha neşteri vurdu. Alaşehirlilerin geçmişten gelen en büyük sorunlarından biri olan doğalgaz sorununun çözümü noktasında ilk adım; Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ile AKSA Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürü İbrahim Başaran arasında imzalanan protokol anlaşması ile atıldı. Anlaşmanın ardından Başkan Uçak, AKSA Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürü İbrahim Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, Belediye Meclis Üyesi Bilgehan Noyan ile birlikte çalışmaların başlayacağı bölgelerde incelemelerde bulundu.

“Çok mutluyum ve gururluyum"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Uçak, “Göreve geldiğim gün ekibimle birlikte sizlerin de desteğiyle, gerekirse uyumayacağımızın, Alaşehir'in tüm sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü vermiştim. Vatandaşlarımızın talepleri üzerine kısa sürede gece gündüz demeden çalıştık ve birçok şeyi başardık. Bugün de yetkililerimiz ile birlikte yapmış olduğumuz toplantının neticesinde imzaladığımız protokol ile ilçemize kısa sürede getirilmesi planlanan doğalgaz için ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında inşallah ilçemizde bu büyük sorun da ortadan kalkmış olacak. Şahsım ve sizler adına çok mutlu ve gururluyum. İncelemelerimizin sonunda, ilçe merkezimiz ve mahallelerimizde doğalgaz çalışmalarımızın çok kısa sürede başlayacağını belirtir, bu güzel haberi sabırla bekleyen vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Anlaşmamız, bu müjdeli haberi ve hizmetlerin en güzelini hak eden tüm hemşehrilerime hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.