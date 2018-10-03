Başkan Uçan: "Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmalıyız"

Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Ahmet Altan Anadolu Lisesi Müdürü, öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte; 28 Eylül- 7 Ekim 2018 tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Manisa 2. Kitap Fuarı"nı ziyaret etti. Öğrencilerle birlikte stantları gezen Başkan Ali Uçak, yazarlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Fuarda öğrencilerin ilgi ve sevgisini karşılıksız bırakmayan Başkan Uçak, onlarla tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması gerektiğini söyleyen Başkan Uçak, "Bizim için inancımızı, geçmişimizi ve kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, kitaplara gereken değeri ve özeni göstermeli, geleceğimizin en büyük teminatı olan çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmalı, kitaba dokunmaktan ve okumaktan zevk alan çocuklar yetiştirmeliyiz. Manisa 2. Kitap Fuarı'nın Manisa'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Fuar vesilesiyle kitap okuma alışkanlığı olmayanların da bu alışkanlığı kazanacaklarına inandığını vurgulayan Başkan Uçak, "Manisa'mızda ikincisi düzenlenen fuarda yazarlarla ve kitapseverlerle bir araya gelerek keyifli vakit geçirdik. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve ikincisi düzenlenen Manisa 2.Kitap Fuarı hem ilimiz hem de ilçelerimiz açısından çok önemli bir kazanımdır. Kitap fuarları yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da okuma alışkanlığı kazanmasında çok önemli rol oynuyor. Bu yüzden bir çok yayınevinin katıldığı fuarda tüm kitapseverlerin mutlaka zevkine hitap eden kitaplar bulacağına inanıyorum" diye konuştu.