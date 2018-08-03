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03 Ağustos 2018 16:41

Başkan Varlıakman mezarı başında anıldı

Manisa’da 3 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Eğitim Sen önceki dönem başkanlarından Kadir Recep Varlıakman, mezarı başında sendika temsilcileri ve sevenleri tarafından anıldı.

Başkan Varlıakman mezarı başında anıldı

03 Ağustos 2018 16:41


3 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Eğitim Sen önceki dönem şube başkanlarından Kadir Recep Varlıakman için mezarı başında anma töreni düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, burada yaptığı anma konuşmasında Türkiye Kamu Sen camiasına büyük emeği olan yaklaşık 25 sene birlikte çalıştığı sendikacılardan olduğunu belirterek, rahmet dileklerini iletti. Anma töreninde Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, MHP ilçe başkanları, Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların başkanları ve temsilcileri tarafından Varlıakman adına dualar edildi.


Anma törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Kaynak ve İştirakler Daire Bakanı Halis Satılmış, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergun Aksoy, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Kadir Recep Varlıakman’ın kardeşi Özcan Varlıakman, sendika başkanları ve temsilcileri, MHP ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.




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