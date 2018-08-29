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29 Ağustos 2018 15:03

Başkan Yaralı dolunun vurduğu mahallelerde

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr.

Başkan Yaralı dolunun vurduğu mahallelerde

29 Ağustos 2018 15:03

Hüseyin Yaralı, dün etkili olan dolu yağışı sonrası zeytin ekili arazide yüzde 80’lere varan hasara neden olan Aydınlar ve Şatırlar mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Şatırlar Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yaralı, ceviz büyüklüğünde yağan dolunun yol açtığı hasarın tespiti için çalışmaların başladığını kaydetti. Her iki mahallede de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespitini sürdürdüklerini dile getiren Yaralı, şunları kaydetti:


"Çiftçilerimize ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerçekten büyük bir afet yaşandığını gördük. Yapılan ilk incelemelere göre Aydınlar mahallemizde 500, Şatırlar mahallemizde 2 bin olmak üzere toplam 2 bin 500 dekar zeytin arazisinde hasar oluştuğu ve bu hasarın bazı bölgelerde yüzde 80’lere ulaştığı ifade ediliyor. Tabi bu rakamlar hasar tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar değişebilir. Bu noktada bizler üreticilerimizin yanındayız. Onların alın teri ve emeklerinin boşa gitmemesi için gerekli adımları atacağız. Tekrar geçmiş olsun."


Başkan Yaralı’nın temaslarında Başkan Yardımcıları Mustafa Ercan Bilgiç ile Alp Serdar Tuğsal da hazır bulundu.




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