Başkan Yaralı, muhtarlara hizmetlerini anlattı

Hüseyin Yaralı, istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldiği mahalle muhtarlarına yatırım ve hizmetlerini anlattı.

Saruhanlı Belediyesine ait Üzüm Otel’de düzenlenen toplantıya Başkan Yardımcıları Mustafa Ercan Ercan Bilgiç ve Alp Serdar Tuğsal ile belediye encümen üyeleri ve belediyede birim müdürleri de katıldı. Toplantıda belediyenin 2014 yılından bu yana mahallelerde yaptığı hizmetleri anlatan Başkan Yaralı, muhtarların talep ve isteklerini de dinledi. Saruhanlı Belediyesi olarak bütçelerini en iyi şekilde kullanmaya özen gösterdiklerini ifade eden Yaralı, "Bütçemizi doğru yerde, doğru zamanda, doğru işler için kullanıyoruz" dedi.

Geride kalan 4 buçuk yıllık süre içerisinde ilçe merkezinde olduğu gibi mahallelerde de büyük hizmetlere imza attıklarını dile getiren Yaralı, "Kısa zamanda büyük işler yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Göreve geldiği günde bu yana muhtarlar ile işbirliği içinde çalışmaya özen gösterdiğini dile getiren Yaralı, muhtarların görev yaptığı mahallede veya köyde devletin tüm kurumlarını temsil ederek, büyük ve önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi. Yaralı "Saruhanlı Belediyesi olarak bizlerde ilçemizde talep ve ihtiyaçların tespiti ve vatandaşlarımıza hizmet sunma noktasında muhtarlarımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Bu kapsamda hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görevi yerine getiren muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunarım" diye konuştu.

Başkan Yaralı, toplantının sonunda mahallelerin drone ile havadan çekilmiş fotoğraflarını muhtarlara hediye etti.