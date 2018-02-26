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26 Şubat 2018 13:13

Başkan Yaralı, Saruhanlı Vergi Dairesi Müdürü Çetin’i ağırladı

Saruhanlı Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Çetin 29.

Başkan Yaralı, Saruhanlı Vergi Dairesi Müdürü Çetin’i ağırladı

26 Şubat 2018 13:13

Vergi Haftası kutlamaları kapsamında personeliyle birlikte Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı’yı ziyaret etti.


Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Saruhanlı Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Çetin, devletin başlıca gelir kaynağının vergi olduğunu belirterek, vergi vermenin her bireyin vatandaşlık görevi olduğunu kaydetti. Toplanan vergilerin, vatandaşların huzur ve refahı ile yaşam koşullarının iyileştirilmesi için kullanıldığını ifade eden Çetin, “Devlet yatırım ve hizmetlerini toplanan vergiler ile gerçekleştirir. Bu nedenle kazancımız oranında vereceğimiz vergiyi severek ödemeliyiz” dedi.


Başkan Yaralı ise bir ülkenin kalkınabilmesi, ileriye dönük projeler üretebilmesi ve halkın refah düzeyinin yükselebilmesinin vergilerle mümkün olduğunu söyledi. Devletimizin küresel bir güç olabilmesi için büyük bir mali ve ekonomik güce ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yaralı, “Bu mali ve ekonomik güç vatandaşlardan toplanan vergilerle sağlamak mümkündür. Bunun için bütün vatandaşların bu bilinçte olması ve vergisini ödemesi gerekir. Devletin yollar, köprüler, çeşmeler yapmasını istiyorsak; kimsesizlere ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmesini istiyorsak vergi mükellefiyetini yerine getirmeliyiz” diye konuştu.


Yaralı, konuşmasının sonunda vergi dairesi çalışanlarının Vergi Haftasını kutladı.




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