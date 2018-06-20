Başkan Yaralı sel basan bölgeyi yerinde inceledi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi mahallesinde aşırı yağışın yol açtığı sel baskınında 83 ev sular altında kaldı. Saruhanlı Belediyesi, hasarın giderilmesi için çok sayıda personel ve iş makineleri ile bölgede çalışma başlattı. Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, İshakçelebi mahallesini ziyaret ederek, selden zarar görev evlerde incelemelerde bulundu. Selden etkilenen ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yaralı, hasarın giderilmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Başkan Yaralı, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada 19 Haziran Salı günü akşam üzeri etkili olan aşırı yağışta İshakçelebi’de sel baskınının meydana geldiğini, yapılan ilk incelemelere göre 83 evin selden etkilendiğinin tespit edildiğini bildirdi. İshakçelebi’de selden dolayı ciddi derecede zarar görmüş evlerle karşılaştıklarını dile getiren Yaralı, "Olayın hemen ardından devletimizin bütün kurumları, Saruhanlı Belediyesi, Saruhanlı Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurumlar burada gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ev ve sokakların temizliği devam ediyor. Evi hasar gördüğü için kalacak yeri olmayan vatandaşlarımızın barınma ve iaşe ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Hasarın en kısa sürede giderilmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Saruhanlı Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Devletimiz büyük, bugüne kadar bu tür doğal afetler karşısında vatandaşlarımıza her türlü yardım ulaştırıldı. İshakçelebi mahallemizde asla mağdur olmayacak, gerekli yardımı alacaktır. Bu bir doğal afettir, çok şükür can kaybımız yok. Rabbim daha kötüsünden korusun. Vatandaşlarımızın yanındayız. Büyük geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan Saruhanlı Belediyesi selden etkilenen vatandaşlara kumanya dağıtmaya başladı. Diğer kurumlar ise bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.