Başkan Yaralı'dan eğitime destek

Hüseyin Yaralı'yı ziyaret ederek, tablo hediye etti.

Milli Eğitim Müdürü Işık, ziyarette yaptığı konuşmada ilçedeki okulların temizlik, bakım ve onarım gibi her türlü ihtiyaçlarının Saruhanlı Belediyesi tarafından karşılandığını, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitime başladıklarını kaydetti.

Başkan Yaralı'nın eğitime büyük önem verdiğini, okulların ve okul bahçelerinin fiziki koşullarının iyileştirildiğini dile getiren Işık, bu kapsamda Başkan Yaralı'yı ziyaret edip, eğitim camiası adına teşekkür ettiğini kaydetti.

Başkan Yaralı ise nazik davranışı için İlçe Milli Eğitim Müdürü Işık'a teşekkür ederek, geçmişten bu yana olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de eğitime gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Öğrencilerin ülkemizin geleceği olduğunu belirten Başkan Yaralı, "Ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak olan çocuklarımızdır. Onların iyi koşullarda eğitim görmesi de bizlerin görevidir. Biz eğitim ve öğretim için her türlü hizmete hazırız" dedi.