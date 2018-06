Başkan Yaralı’dan engelli çocuğa tekerlekli sandalye

Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, geçtiğimiz günlerde Hacırahmanlı mahalle ziyaretinde karşılaşıp sohbet ettiği sırada kendisinden tekerlekli sandalye talep eden engelli çocuğun talebini geri çevirmedi. Başkan Yaralı’nın talimatı üzerine harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli, Saruhanlı Belediyesince satın alınan tekerlekli sandalyeyi Polat’a teslim etti. Yaralı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada engellilerin talep ve ihtiyaçlarını anında yerine getirerek her daim onların hizmetinde olduklarını belirtti. Engelliliğin yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren toplumsal bir konu olduğunu ifade eden Yaralı, “Engelli kardeşlerimiz bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu kapsamda onların akülü araba, tekerlekli sandalye, akü, havalı hasta yatağı ve buna benzer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bizler Saruhanlı Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız. Engelli olmak bir kusur değildir. Hepimiz engelli adayıyız. Bu nedenle toplum olarak engellilere gereken ilgi ve desteği sağlamalı ve onları yalnız bırakmamalıyız. Bizlerde bu çerçevede engelli kardeşlerimizin talep ve ihtiyaçlarını yerine getiriyor, onları yalnız ve çaresiz bırakmıyoruz" dedi.

Tekerlekli sandalyesine kavuşan Polat ise Başkan Yaralı’ya teşekkür etti.