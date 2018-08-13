Başkan Yaralı’dan Güneydoğu Gazisine akülü araba

Hüseyin Yaralı, 3 ay önce vatani görevini yaptığı Şanlıurfa’da, terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen roket saldırısında yaralanan ve yürüme güçlüğü çeken Jandarma Er Mustafa Akkaynak’a akülü engelli aracı hediye etti.

Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesine bağlı Yukarıgöklü köyündeki Jandarma karakoluna 15 Mayıs 2018 tarihinde terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen roket saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Jandarma Er Mustafa Akkaynak’ın tedavisi Saruhanlı’nın Alibeyli mahallesindeki baba evinde devam ediyor. Vücudunun çeşitli yerlerine ve bacaklarına isabet eden şarapnel parçalarından dolayı yürüme güçlüğü çeken Akkaynak’ı bir süre önce ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, akülü engelli aracı ihtiyacı olduğunu öğrendiği 20 yaşındaki gazinin bu ihtiyacını yerine getirdi.

Bu kapsamda Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Cemil Hacı ile Belediye görevlileri Akkaynak’ı evinde ziyaret ederek akülü engelli aracını teslim etti. Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayarak cepheden cepheye koşan gazilerin bu ülkenin yaşayan kutsal değerleri olduklarını ifade eden Yaralı, “Gazilerimiz medar-ı iftiharımız olmakla birlikte, vatanseverlikte ve kahramanlıkta hiç tartışmasız yaşayan en büyük örneklerdir. Gazilerimiz cephelerimizin geçilmez surları olmuş, bin yıldır bu toprakların bölünmez bütünlüğünde büyük pay sahipleridir. Türk milletinin övünç kaynağı olan gazilerimiz aynı zamanda tarihimizin de aynası olmuştur. Belediye olarak, gazilerimiz ve şehitlerimizin yakınlarına layık oldukları kıymeti veriyor, onların her türlü sorun ve talepleriyle en hassas şekilde ilgileniyoruz. Bundan sonra da bütün imkânlarımızla onların yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Birlik ve bütünlüğümüzün, özgürlük ve bağımsızlığımızın en kıymetli simgeleri olan şehit ve gazilerimiz, devletimizin varlığının güvencesi ve sembolü olarak milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır" dedi.