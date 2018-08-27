Başkan Yaralı’dan Kuzey Irak gazisine ziyaret

Hüseyin Yaralı, 4 ay önce Kuzey Irak’ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek Taşdibi Mahallesindeki baba evine dönen sözleşmeli er Ergün Aktaş’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Aktaş’ı Taşdibi Mahallesindeki baba evinde ziyaret eden Başkan Yaralı, gaziye geçmiş olsun dileğinde bulunarak, her türlü ihtiyacında kendisine ulaşabileceğini söyledi.

Başkan Yaralı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Ülkemizin ve milletimizin bugün bağımsız bir şekilde tarih sahnesinde yer alması, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir” dedi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayarak cepheden cepheye koşan gazilerin bu ülkenin yaşayan kutsal değerleri olduklarını ifade eden Yaralı şunları söyledi:

“Gazilerimiz medar-ı iftiharımız olmakla birlikte, vatanseverlikte ve kahramanlıkta hiç tartışmasız yaşayan en büyük örneklerdir. Gazilerimiz cephelerimizin geçilmez surları olmuş, bin yıldır bu toprakların bölünmez bütünlüğünde büyük pay sahipleridir. Türk milletinin övünç kaynağı olan gazilerimiz aynı zamanda tarihimizin de aynası olmuştur. Belediye olarak, gazilerimiz ve şehitlerimizin yakınlarına layık oldukları kıymeti veriyor, onların her türlü sorun ve talepleriyle en hassas şekilde ilgileniyoruz. Bundan sonra da bütün imkanlarımızla onların yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Birlik ve bütünlüğümüzün, özgürlük ve bağımsızlığımızın en kıymetli simgeleri olan şehit ve gazilerimiz, devletimizin varlığının güvencesi ve sembolü olarak milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır.”

Gazi Aktaş ise tedavisi döneminde kendisi ve ailesiyle yakından ilgilenmesinden dolayı Başkan Yaralı’ya teşekkür etti.