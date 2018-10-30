Başkan Yaralı'ya Kayışlar'da büyük ilgi

Hüseyin Yaralı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen ve Belediye Başkan Yardımcısı Alp Serdar Tuğsal ile birlikte Kayışlar Mahallesini ziyaret etti.

Kayışlar'da mahalle muhtarı ve MHP İlçe Başkanı Baki Ulu tarafından karşılanan Başkan Yaralı, burada bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yaralı, kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Vatandaşlar, Başkan Yaralı'ya büyük ilgi gösterdi.

Başkan Yaralı ve beraberindekiler daha sonra, Saruhanlı Belediyesi tarafından Kayışlar Mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Bu yıl hayata geçirdikleri Kombine Sathi Kaplama sistemi ile ilçedeki yerleşim yeri ve arazi yollarında asfalt hamlesi başlattıklarını ifade eden Başkan Yaralı, bu kapsamda Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Saruhanlı'da da vatandaşların arazilerine asfalt yollardan ulaşım sağlamaya başladıklarını kaydetti.

MHP İlçe Başkanı ve Kayışlar Mahallesi Muhtarı Baki Ulu ise gerek ziyaretinden, gerekse Kayışlar'da hayata geçirdiği yatırım ve hizmetlerinden dolayı Başkan Yaralı'ya teşekkür etti.