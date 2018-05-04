Başkan Yardımcısı Karaoğlu, iki okuldaki fuar ve sergiyi gezdi

İlk olarak Kemal Ural Anadolu Lisesini ziyaret eden Başkan Yardımcısı Karaoğlu, burada düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarını gezdi. Geçtiğimiz günlerde Salihli Belediyesi ve Bedesten Çarşısı esnafları işbirliğinde Zeytin Dalı Harekâtına katılan Mehmetçikler için yapılan kampanyaya destek veren Kemal Ural Anadolu Lisesi’ne teşekkür eden Başkan Yardımcısı Karaoğlu, Okul Müdürü Yahya Karakeçili’ye teşekkür belgesi takdim etti.

Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki sergiyi de ziyaret eden Başkan Yardımcısı Karaoğlu, Okul Müdürü Gürcan Demir’den bilgi alıp, öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.