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12 Eylül 2017 17:13

Başkanlar Alaşehir yatırımlarını görüştü

Alaşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkanlar Alaşehir yatırımlarını görüştü

12 Eylül 2017 17:13

Gökhan Karaçoban, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e nezaket ziyaretinde bulundu. Karaçoban, ilçeye yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkür etti.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gökhan Karaçoban’ı makamında ağırladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve Alaşehir Fen İşleri Müdürü Emin Dikici hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve Alaşehir Belediyesinin ilçede sürdürdüğü çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, bitme aşamasına gelen ve başlayacak olan proje ve hizmetler de masaya yatırıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa genelinde büyük bir değişim ve gelişim yaşandığını belirten Gökhan Karaçoban, ilçelerine yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkür etti. Ziyareti nedeniyle Başkan Karaçoban’a teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hizmetin siyaseti olmaz anlayışıyla 17 ilçede Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sahada olduğunu vurguladı.




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