Başkanlar Avrupa Şampiyonlarını ağırladı

Ziyaretlerde başkanlar Avrupa Şampiyonlarına altın hediye etti.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Avrupa Şampiyonlarında biri güreş diğeri judoda Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize ve Manisa’ya büyük gurur yaşatan iki sporcu ilgi odağı oldu.

Geçtiğimiz hafta Avrupa’da yapılan Güreş ve judo müsabakalarına ülkemizi temsilen katılarak Avrupa şampiyonu olan Güreşçi Kerem Kamal ve Judocu Mert Şişmanlar, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarete, Şampiyon sporcular Kerem Kamal, Mert Şişmanlar’ın yanı sıra, Güreş Antrenörü Süleyman Güngör, Judo Antrenörleri Fatih Akcan, İsmail Canıtez, Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili Hayri Tokmakçı, Spor Şube Müdürü Bilal Yurt, İşletmeler ve Protokol şube müdürü Erhan Özel katıldı.

Manisa’da yaşayan bir vatandaş olarak Manisalı sporcuların başarısı nedeni ile büyük bir gurur duyduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Manisalılar olarak, bu milletin bir evladı olarak bizlerin göğsünü kabartan, Avrupa’ da şampiyonluk elde eden iki tane başarılı sporcu kardeşimizi bugün belediyemizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Litvanya’da yapılan Avrupa Judo Şampiyonasında Avrupa Şampiyonu olan Mert Şişmanlar kardeşimizi ve Almanya’da yapılan Avrupa Grekoromen güreş şampiyonasında Avrupa Şampiyonu olan Kerem Kamal kardeşimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Her iki branşında İl Temsilciliğine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerimize, bu gençlerimizin yetişmesinde emek sarf eden herkese çok teşekkür ediyorum. Avrupa’nın göbeğinde şampiyon olarak her ülkeden insanların bulunduğu salonlarda şanlı bayrağımızı dalgalandırdığınız için, İstiklal Marşımızı okuttuğunuz bizlerin göğsünü kabarttığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice güzel başarıları sizlerden bekliyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyor, daha güzel başarılarda bir araya gelmeyi ümit ediyorum. Geçtiğimiz akşam hepimizi üzen bir vefat haberi aldık. Manisalıların yakından tanıdığı Karate hocası Murat Eşsiz, bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ben Murat Eşsiz hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve spor camiasına baş sağlığı diliyorum” dedi. Başkan Çelik Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal ve Mert Şişmanlar ile antrenörlerine altın ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Mersinli Manisa’nın gururu Avrupa Şampiyonlarını ağırladı

Manisalı sporcuların Avrupa'da kazandığı şampiyonluklar nedeni ile büyük bir gurur yaşadığını ifade eden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Öncelikle bizlerin gururu olan Kerem Kamal ve Mert Şişmanlar kardeşimizi tebrik ediyorum. Rabbim başarılarının devamını nasip etsin inşallah. Kerem kardeşimiz güreşte sürekli kazandığı galibiyetlerle uluslararası arenada bizlerin göğsünü kabartıyor. Bu yılda yapılan Avrupa şampiyonasında rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu olmuş ve göğsümüzü kabartmıştır. Yine Judo şampiyonasında Avrupa şampiyonu olan Mert kardeşimizde bizleri gururlandırmıştır. Şampiyonlarımızın başarılarının devamını diliyor, emeği geçen tüm antrenör kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum."