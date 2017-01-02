Başkanlar Salihli’de projeleri değerlendirdi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, makamında ağırladığı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan ile Salihli’deki projeleri değerlendirdi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan’ı makamında ağırladı. Ziyarette, Başkan Şirin ve Başkan Savaş ile Genel Sekreter Yardımcısı Genç ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Arslan, Başkan Kayda ile Salihli, Turgutlu ve Selendi’ye yapılacak olan hizmetleri ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu üç ilçede gerçekleştirilecek projeleri değerlendirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, ziyaretlerinden dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.