Başkanlar Salihli’nin projelerini inceledi

Salihli’ye kazandırılacak olan projelerden ilk olarak MABEM Binası inşaatında incelemelerde bulunan Başkanlar, ardından Atatürk Caddesinde yapımı devam eden Yağmursuyu projesini inceledi. İnceleme gezisine Avar Caddesindeki prestij çalışmalarıyla devam eden Başkanlar, Gümüşçayında bulunan Masal Ormanı Parkını denetleyerek firma yetkililerinden bilgi aldı. Son olarak Modern Pazaryeri’ndeki inşaat çalışmalarını denetleyen Başkanlar, pazaryeri projesi hakkında şantiye şefinden son bilgileri aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli’ye kazandırılan Modern Pazaryeri, Yağmursuyu Alt Yapı, Masal Ormanı Parkı projeleri ile MABEM ve Koordinasyon Binası inşaatında çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, “Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı inşaatı yüzde elli bitme seviyesine gelmiş. Diğer projelerimiz de yine aynı şekilde devam ediyor. Çalışmalarımız en geç 2018 Haziran ayına kadar tamamlanacaktır. Bu da bizim için Salihli’ye verdiğimiz tüm sözlerin yerine geldiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte çalışmanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını söyleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Söz verdiğimiz bütün projeleri Büyükşehir Belediyemiz ile el ele hayata geçirmenin keyfini ve mutluluğunu yaşıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile Salihli’ye 200 milyon liralık yatırım yaparak güzel şehrimize hayal ötesi projeler kazandırıyoruz. Ölüm yolu olarak tabir ettiğimiz dört yol kavşağının da hayata geçmesiyle birlikte söz verilip de yapılmayan hiçbir proje kalmayacak. Cengiz Ergün Başkanımıza, Genel Sekreterlerimize ve Daire Başkanlarımıza, kendi ekibime tüm Salihli adına çok teşekkür ediyorum” dedi.