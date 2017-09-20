Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 12:13

Başkanlar Salihli’nin projelerini inceledi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Yılmaz Gençoğlu ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Salihli’de devam eden projeleri inceledi.

Başkanlar Salihli’nin projelerini inceledi

20 Eylül 2017 12:13


Salihli’ye kazandırılacak olan projelerden ilk olarak MABEM Binası inşaatında incelemelerde bulunan Başkanlar, ardından Atatürk Caddesinde yapımı devam eden Yağmursuyu projesini inceledi. İnceleme gezisine Avar Caddesindeki prestij çalışmalarıyla devam eden Başkanlar, Gümüşçayında bulunan Masal Ormanı Parkını denetleyerek firma yetkililerinden bilgi aldı. Son olarak Modern Pazaryeri’ndeki inşaat çalışmalarını denetleyen Başkanlar, pazaryeri projesi hakkında şantiye şefinden son bilgileri aldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli’ye kazandırılan Modern Pazaryeri, Yağmursuyu Alt Yapı, Masal Ormanı Parkı projeleri ile MABEM ve Koordinasyon Binası inşaatında çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, “Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı inşaatı yüzde elli bitme seviyesine gelmiş. Diğer projelerimiz de yine aynı şekilde devam ediyor. Çalışmalarımız en geç 2018 Haziran ayına kadar tamamlanacaktır. Bu da bizim için Salihli’ye verdiğimiz tüm sözlerin yerine geldiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte çalışmanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını söyleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Söz verdiğimiz bütün projeleri Büyükşehir Belediyemiz ile el ele hayata geçirmenin keyfini ve mutluluğunu yaşıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile Salihli’ye 200 milyon liralık yatırım yaparak güzel şehrimize hayal ötesi projeler kazandırıyoruz. Ölüm yolu olarak tabir ettiğimiz dört yol kavşağının da hayata geçmesiyle birlikte söz verilip de yapılmayan hiçbir proje kalmayacak. Cengiz Ergün Başkanımıza, Genel Sekreterlerimize ve Daire Başkanlarımıza, kendi ekibime tüm Salihli adına çok teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç