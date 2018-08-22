Başkanlardan yol yapım çalışmalarına yerinde inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle ilçede 20 Mahalleyi birbirine bağlayan eski İzmir yolunda 19 kilometrelik sıcak asfalt çalışması planlanıyor. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir de, belediye meclis üyeleri ve bölge mahalle muhtarlarının katımıyla mevcut yolda incelemede bulundu. Yapılması planlanan çalışma hakkında bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, "Bölge sakinleri için büyük önem arz eden yolda ilk olarak genişletme çalışması yapılacak. Daha sonra ise yapılacak olan dolgu çalışmasının ardından sıcak asfalt serimi olacak" diye konuştu.

Planlan çalışmanın önemine değinen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak "Her zaman ifade ediyorum. İki belediyemizin iş birliğiyle ilçemiz değişimi yaşayacak. Bu anlamda inşallah 20 mahallemizi birbirine bağlayan bu yolda asfalt çalışması yaparak vatandaşımın önemli bir sorunu çözüme kavuşacak" dedi.