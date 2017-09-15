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15 Eylül 2017 12:32

Başkanvekili Denktaş çalışmalar hakkında bilgi aldı

Yunusemre Belediye Başkanvekili Necip Denktaş, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Başkanvekili Denktaş çalışmalar hakkında bilgi aldı

15 Eylül 2017 12:32


Projeleriyle Türkiye’de birçok belediyeye örnek olan Yunusemre Belediyesi, personeli ile de yakından ilgileniyor. Yunusemre Belediye Başkanvekili Necip Denktaş, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini belediye şantiyesinde ziyaret etti. Denktaş’a Belediye Başkan Yardımcısı Saniye Altay, Meclis Üyesi Arif Alkan ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. Personelle sohbet eden Denktaş, yürütülen çalışmalar ve saha personelinin yaşadığı sıkıntılar ile ilgili bilgi alıp taleplerini dinledi. Ekiplerin gece gündüz demeden ilçe halkına kaliteli hizmet sunduğunu ifade eden Denktaş, “Sahada çok önemli görevler ifa ediyorsunuz. Sorunların belediyemize aktarılarak en kısa zamanda çözülmesinde önemli katkılarınız var. Sizlerin de yaşamış olduğu sorunlar bizim için önemli. Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Çerçi ile de sık sık biraraya geliyorsunuz. Bugün kendisi Ankara’da olduğu için talimatlarıyla ben sizlerle biraraya geldim. Sahada gösterdiğiniz üstün gayret için belediye yönetimimiz ve meclis üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ederim” diye konuştu. Başkanvekili Necip Denktaş, ziyaret sonunda beraberindekiler ile birlikte personele yoğurt ikram etti.




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