Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 14:03

Basketbol Adamları Derneğinden Başkan Ergün’e onur ödülü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Basketbol Adamları Derneğinin bu yıl 13.

Basketbol Adamları Derneğinden Başkan Ergün’e onur ödülü

04 Eylül 2018 14:03

kez gerçekleştirdiği “Geleneksel Basketbol Oskarları” ödüllerinde, onur ödülü almaya layık görüldü.


Basketbol Adamları Derneği, geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 13.’sü gerçekleştirilen “Geleneksel Basketbol Oskarları” ile spora uzun yıllar çeşitli branşlarda hizmet edenlere verdiği “Spor Hizmet Ödülleri”, İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Dramalılar Köşkü’nde sahiplerini buldu. Düzenlenen programa Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, Basketbol Adamları Derneği Başkanı Avni Erboy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Cihat Taysi, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Üyesi Gökmen Aytaç katılım gösterdi. Ödüller takdim edilirken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün adına onur ödülünü, Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç’a teslim etti. Gökmen Aytaç ödül konuşmasında, “Bu güzel ve kıymetli ödülü aldığımız için Başkanımız Cengiz Ergün ve tüm Manisalılar adına Basketbol Adamları Derneği Yönetim Kuruluna çok teşekkür ediyoruz” dedi. Ödül töreni, düzenlenen kokteyl eşliğinde sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç