Basketbol Adamları Derneğinden Başkan Ergün’e onur ödülü

kez gerçekleştirdiği “Geleneksel Basketbol Oskarları” ödüllerinde, onur ödülü almaya layık görüldü.

Basketbol Adamları Derneği, geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 13.’sü gerçekleştirilen “Geleneksel Basketbol Oskarları” ile spora uzun yıllar çeşitli branşlarda hizmet edenlere verdiği “Spor Hizmet Ödülleri”, İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Dramalılar Köşkü’nde sahiplerini buldu. Düzenlenen programa Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, Basketbol Adamları Derneği Başkanı Avni Erboy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Cihat Taysi, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Üyesi Gökmen Aytaç katılım gösterdi. Ödüller takdim edilirken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün adına onur ödülünü, Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç’a teslim etti. Gökmen Aytaç ödül konuşmasında, “Bu güzel ve kıymetli ödülü aldığımız için Başkanımız Cengiz Ergün ve tüm Manisalılar adına Basketbol Adamları Derneği Yönetim Kuruluna çok teşekkür ediyoruz” dedi. Ödül töreni, düzenlenen kokteyl eşliğinde sona erdi.