Başlıoğlu Mahallesi kadınları Salihli'yi tanıdı

Salihli Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ancak hiç Salihli'yi gezme fırsatı bulamayan kadınlara yönelik olarak 'Kadınlarımız Salihli'yi Tanıyor' adlı tanıtım gezileri düzenlemeye devam ediyor.

‘Kadınlarımız Salihli'yi Tanıyor' projesi kapsamında Başlıoğlu Mahallesinden gelen kadınlar, 4 yıllık sürede Salihli'ye kazandırılan dev yatırımları yerinde görme fırsatı buldu. Tanıtım gezisinin ilk durağı Köprülü Kavşak ve modern pazaryeri oldu. Geçmişi günümüze taşıyan Kent Müzesini ziyaret eden kadınlar, sergilenen eserleri inceledi. Buradan şifalı suyu ve doğal güzelliği ile tanınan Kurşunlu Kaplıcalarına giden kadınlar, çevre düzenlemesiyle baştan aşağı yenilenen şelale yolunda yürüyerek belediyenin üretim serasını gezdi.

Salihli'nin ilk ve tek olimpik yüzme havuzuna sahip Atatürk Spor Salonu'nu gezen kadınlar, çocukların ve ailelerin keyifli vakit geçirdiği Masal Ormanı Parkında Türk masal kahramanları ile tanıştı. Başlıoğlu Mahallesinden gelerek Salihli'yi gezen kadınlar, Gümüş Kafede kendilerine ikram edilen çay ve kahve ile günün yorgunluğunu attı.

Tanıtım gezisini tamamlayan kadınlar, kendilerine yönelik düzenlenen tanıtım gezisinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkürlerini iletti.