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11 Temmuz 2017 16:27

Başsavcı Şimşek veda turlarına başladı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Akif Celalettin Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Başsavcı Şimşek veda turlarına başladı

11 Temmuz 2017 16:27

Mehmet Çerçi’ye veda ziyaretinde bulundu.


HSK’nın Yaz Kararnamesi ile Yargıtay Savcılığına atanan Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek veda ziyaretlerine başladı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2 buçuk yıldır Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten ve Hakimler Savcılar Kurulu 1. Dairesi’nce düzenlenen yaz kararnamesiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atan Akif Celalettin Şimşek’i makamında konuk etti. Veda ziyareti gerçekleştirdiğini dile getiren Şimşek, görevde olduğu süre boyunca Başkan Ergün’le uyumlu çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Başkan Ergün de, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevini ifa edecek olan Akif Celalettin Şimşek’e yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Ergün, Şimşek’e çini vazo ve içinde Manisa’ya özgü ürünlerin yer aldığı hediyelerden takdim etti. Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.



Şimşek’ten Başkan Çerçi’ye veda ziyareti


Yaz kararnamesiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Akif Celalettin Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye de veda ziyareti gerçekleştirdi.


Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi’nce hazırlanan yaz kararnamesiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Akif Celalettin Şimşek’i makamında ağırladı. Manisa’da görev yaptığı 2.5 yıllık süreç içerisinde kurumlarla uyum içerisinde çalıştıklarını aktaran Başsavcı Şimşek, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Çerçi’ye teşekkür etti. Şimşek’i makamında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktaran Başkan Çerçi ise başarılı başsavcıya yeni görevinde başarılar diledi. Belediye Başkanı Çerçi, A. Celalettin Şimşek’e günün anısına hediye takdim etti.




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