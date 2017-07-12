Başsavcı Şimşek’ten Başkan Çelik’e veda ziyareti

Başsavcı Şimşek’in 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında dik bir duruş sergilediğini ifade eden Başkan Çelik, Başsavcı Şimşek’e yeni görevinde başarılar diledi.

Yeni görev yeri olan Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine başlamadan önce Manisa’da bir dizi veda ziyaretleri gerçekleştirdiğini ifade eden Başsavcı Şimşek, “3 Temmuz 2017 tarihinde çıkan Hakimler Savcılar Kurulu kararnamesi ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atandık. Bu nedenle şehrimizin yöneticilerine veda ziyaretlerinde bulunuyoruz. Kamuda görev yapmak böyle bir şeydir. Bir yere atanıp göreve başlıyorsunuz, bir süre görev yaptıktan sonra Devlet size başka yerde ihtiyaç duyuyor ve başka bir yere atanıyorsunuz. Yeni atamamız ile birlikte 9’uncu görev yerime gidiyorum, emekli olana kadar da daha yeni görev yerlerine gideriz. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin. Bugün veda ziyaretlerimiz kapsamında Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’i ziyaret ettik, bu vesile ile tüm Manisalı hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Başsavcımız 15 Temmuz’da dik duruş sergilemiştir”

Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek’in 15 Temmuz sürecinde dik bir duruş sergilediğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bu tür görevlerde önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Değerli Başsavcımız Akif Celalettin Şimşek de, Manisa’da çok hoş bir seda bıraktı. Devletimiz milletimiz adına çok başarılı işlere imza attı. Gerek 15 Temmuz öncesinde, gerekse 15 Temmuz sonrasında cesurca hayatını ortaya koyarak FETÖ Terör örgütü ve diğer terör örgütleri ile mücadele noktasında dimdik bir duruş sergiledi. Her şeyden önce değerli başsavcımıza hizmetleri için, devlet ve millet için sergilediği dik duruş için bu şehrin bir evladı olarak çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da daha güzel görevlerde aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğine inanıyorum. Değerli Başsavcımız bizim gönüllerimizde güzel bir yer edindi. Manisa’da binlerce evinin kapısının kendisine açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki yeni görevinden Başsavcımız Akif Celalettin Şimşek’e başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Çelik veda ziyaretinde bulunan Başsavcı Şimşek’e Şehzade kaftanı işlemesinin bulunduğu bir çerçeve hediye etti.