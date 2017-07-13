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13 Temmuz 2017 10:11

Başsavcı Şimşek’ten MESOB’a veda ziyareti

HSK Yaz Kararnamesi ile Yargıtay Savcılığına atanan Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek MESOB’a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Başsavcı Şimşek’ten MESOB’a veda ziyareti

13 Temmuz 2017 10:11


HSK Yaz Kararnamesi ile yaklaşık 2,5 yıldır Manisa’da görev yapan Manisa Cumhuriyet Başsavcısı veda ziyaretleri kapsamında Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter’i ziyaret etti. Şimşek’in zorlu bir süreçte görev yaptığını ve Manisa’ya yaptığı katkıların önemli olduğunu belirten Geriter, yeni görevinde Şimşek’e başarılar diledi. Şimşek de Manisa’dan güzel dostluklarla ayrıldığını belirterek helallik istedi. Geriter ziyaretin anısına Şimşek’e ahilik konulu bir rölyef hediye etti.


Ziyarette Birlik Başkan Vekili Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener ile Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül de hazır bulundu.




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