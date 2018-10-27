Batman Valisi Ahmet Deniz Manisa Valiliğine atandı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilirken, Güvençer'den boşalan koltuğa Batman Valisi Ahmet Deniz getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Valileler Kararnamesine göre 39 ilin valisi değişti. Kararnameye göre, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilirken, yerine Batman Valisi Ahmet Deniz atandı.

Ahmet Deniz kimdir?

Ahmet Deniz, 1966 Mersin ili Erdemli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında Artvin Valiliğinde maiyet memuru olarak göreve başladı. Bir yıl süre ile İngiltere'de hizmet içi eğitimi aldı. Sırasıyla Bursa Büyükorhan Kaymakamlığı, Giresun Çamoluk Kaymakamlığı, Şırnak Vali Yardımcılığı, Diyarbakır Silvan Kaymakamlığı, Giresun Espiye Kaymakamlığı, Muğla Dalaman Kaymakamlığı ve İstanbul Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 23 Mayıs 2014 tarihinde Ardahan Valiliği görevine atanan Ahmet Deniz, burada 2 yıl görev yaptıktan sonra Bakanlar Kurulu'nun 01 Haziran 2016 tarih ve 2016/8864 sayılı kararnamesi ile Batman Valisi oldu. Deniz, son olarak Cumhurbaşkanlığının 26 Ekim 2018 tarihinde yayımladığı kararla Manisa Valiliğine atandı. Ahmet Deniz, evli ve iki çocuk babasıdır.