sıra milletvekili adayı Murat Baybatur, ’Cumhur ittifakı’ kadrolarının Türkiye’nin bekası için bir araya geldiğini belirterek, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Mustafa Destici ve Alperenlerle 24 Haziran’da birilerinin büyük oyununu ve tuzağını bozacaklarını söyledi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, parti teşkilatını ziyaret eden AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, partililerin büyük coşkusu ile karşılandı. Yaklaşık 2 bin kişilik bir kortejle Sağırağa Mahallesi meydanına yürüyerek giden Baybatur, esnaftan ve vatandaşlardan 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekilliği seçimleri için destek sözü aldı. Burada Kırkağaçlı vatandaşlara hitap eden Baybatur, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemli olduğu hatırlatmasını yaparak, birilerinin yaptığı oyun ve tuzakları halkın bozacağını söyledi.

Baybatur, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Cumhur ittifakıyla Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisiyle, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Alperenlerle 24 Haziran’daki büyük oyunu, büyük tuzağı bozacağız inşallah. Onlar hep oyun kuruyorlar. Onların bir hesabı var. Bu memleketin sıkıntıya girmesi, ama bu milletinde bir hesabı var. En önemlisi Allah’ın hesabı var. 24 Haziran’da bunlar en güzel cevabı alacaklar. Bir yanda Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan, bir yandan da onun askerleri olan biz milletvekilleri desteğinizi ve duanızı istiyoruz. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve İslam’ın son kalesi Türkiye’miz için hizmetlerimize devam edeceğiz”

Kırkağaç’ın bu zamana kadar AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’a çok büyük destekler sağladığını hatırlatan Baybatur, daha yapacak çok işlerinin olduğunu ve bunun içinde 24 Haziran seçimlerinden büyük bir oy oranı ile zaferle çıkmak gerektiğini söyledi. Bir tarafta kırıp dökmekten bahsedenlerin olduğunu ve memlekete tek bir çivi çakmadıklarını söyleyen Baybatur, “Bu tarafta da Abdülhamid Han’ın, Adnan Menderes’in, Erbakan Hoca’nın, Muhsin Yazıcıoğlu’nun, Alparslan Türkeş’in büyük sevdasını yerine getirecek olan Recep Tayyip Erdoğan var. Milletimize güveniyoruz. O birileri, 24 Haziran’da bu milletten gerekli cevabı alacaklar” dedi.