Baybatur: “Biz yeşertmek, onlar yıkmak istiyor”

İnce ve Akşener’in cezaevindeki Demirtaş’ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaklarına ilişkin söylemlerini de eleştiren Baybatur, “Selahattin Demirtaş’ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını söyleyen bir akıl, terörle mücadele eder mi?” diye sordu.

AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Milletvekili Adayı Murat Baybatur, Karaköy’de hemşehrileriyle bir araya geldi. İki Lüleli Camii önünde düzenlediği mitingde yaklaşık bin 500 kişiye seslenen Baybatur, “17 ilçenin tamamını gezdik, Karaköy’deki sevgi ve muhabbetiniz gibi bütün ilçelerimiz bizi bağırlarına bastılar. Her yerde ‘hep destek, tam destek’ dediler. Çok şükür ki; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sevginin, desteğin artarak devam ettiğini gördük. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Geçmişte olduğu gibi Türkiye’ye dayatmalarda bulunamayan batının, “Recep Tayyip Erdoğan’a diktatör, Türkiye’de de hukuk yok” söylemi geliştirdiğine dikkat çeken Baybatur, şunları söyledi:

“Batılı ülkeler, Türkiye’ye dediler ki; ‘Sen bu Doğu ve Güneydoğu’da ki hendek operasyonlarını yapma.’ Recep Tayyip Erdoğan’da dedi ki; ‘O hendekleri açanları oraya gömerim.’ Gömdü mü? Gömdü. Yetmedi, ‘Fırat Kalkanı Harekâtı’yla sınırın ötesindeki terör yuvalarını kurutacağım’ dedi, kuruttu. Bu da yetmedi, Afrin’de bir terör devleti kurulmasına müsaade etmem, başınıza yıkarım orayı’ dedi ve yıktı. Şimdi de, ‘Kandil’e girerim, taş üstünde taş, baş üstüne baş bırakmam’ dedi ve yapıyor. Son olarak da ‘Sınırlarımda terör devletine müsaade etmem’ diyerek Münbiç’e girdi. Onların dediğini yapmadığı için, onlara emredersin demediği için, adam gibi dimdik durduğu için, ‘Her gün öleceğime bir gün ölürüm, adam gibi ölürüm’ dediği için şimdi Recep Tayyip Erdoğan’a saldırıyorlar.”

Geçmişte aldıkları yenilgilere bakarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında şans göremeyen yıkım ittifakının iftira atmaktan geri durmadığını belirten Baybatur, “Yıkmaktan, dökmekten bahsediyorlar. Kapatmaktan bahsediyorlar. Taş üstüne taş koymaktan bahsetmiyorlar. Terör örgütünün siyasi temsilcileriyle gizli ittifaklar kuruyorlar. CHP’de İP’te ne diyor? Cezaevindeki Demirtaş’ı çıkarıp cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız diyorlar. Peki, bunlar milletin yanında mı, milletin karşısında mı? Selahattin Demirtaş’ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını söyleyen bir akıl, terörle mücadele eder mi?” diye sordu.

“AK Parti, MHP ve BBP’den oluşan Cumhur İttifakı olarak biz yıkım ekibi değiliz, biz yeşertmek, yaşatmak isteyen bir ekibiz” diyen Baybatur, “Bu seçim sadece bir seçim değil, devletin bekası, milletin istikbali açısından önemli. 16 yılda yaptığımız okullar, modern hastaneler, otoyollar, hızlı tren hatları, havalimanları, tüneller gibi tüm bu yatırımların daha fazlasını yapmak istiyoruz. Onun için diyoruz ki; yaparsa AK Parti yapar. Vakit Manisa vakti, Vakit Türkiye Vakti” ifadelerini kullandı.

Mitinge, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, BBP Manisa İl Başkanı Ahmet Ay, AK Parti Milletvekili Adayları Ozan Erdem, Samet Zenginoğlu ve Serkan Eren, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, partililer ve vatandaşlar katıldı.